Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Einbruch in Firma im Weihersfeld - Wer hat etwas beobachtet?

Brüggen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat ein Unbekannter in ein Gebäude im Gewerbegebiet Weihersfeld in Brüggen eingebrochen. Ein Mann, der eine Wohnung angrenzend an die betroffenen Räume bewohnt, war von Geräuschen erwacht und hatte die Polizei alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war keine verdächtige Person mehr vor Ort. Der Tatverdächtige hatte an Fenster und Tür gehebelt und war in das Gebäude gelangt. Ob er außer einer Flasche Orangensaft, die definitiv fehlt, hinaus Beute gemacht hat, steht noch nicht fest. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /hei (674)

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