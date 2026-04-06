Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Umweltdelikt auf der Bottroper Straße

Gelsenkirchen (ots)

Für einen größeren Feuerwehreinsatz sorgte in der Nacht zum Ostermontag ein Umweltsünder, der nach Schätzungen der Feuerwehr ca. 20 Liter Benzin in die Abwasserleitung auf der Bottroper Straße goss. In der Folge klagten die Anwohner der Bottroper Straße über Benzingeruch in ihren Kellerräumen. Durch eine Reinigung der Abwasserleitungen konnte letztlich der störende Benzingeruch neutralisiert werden. Unter der Rufnummer 0209/365-8240 (Kriminalwache) können Zeugen Angaben zum Verursacher des Umweltdeliktes machen.

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