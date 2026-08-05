Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Brand auf Grünfläche vor Supermarkt - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Nettetal-Breyell (ots)

Gegen 20.30 Uhr am Dienstag hat eine Grünfläche von wenigen Quadratmetern an der Biether Straße in Breyell gebrannt. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Der Brandort befindet sich an der Zufahrt zu einem Supermarkt. Die Brandursache ist noch unklar, das Kriminalkommissariat 1 ermittelt und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02162/377-0. Die Polizei appelliert auch heute - wie fast jeden Tag in den letzten trockenen Sommerwochen - unabhängig von der Ursache, die hier am Ende gefunden wird: Bitte werfen Sie keine Zigarettenkippen oder anderen brennenden Reste aus dem Autofenster. Im Wald ist das Rauchen ohnehin verboten, aber rauchen Sie auch nicht auf den trockenen Wiesen. Ein kleines Stück Glut, das vielleicht sogar unbemerkt abfällt, kann den nächsten Brand auslösen. /hei (672)

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