Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Auto auf dem Parkplatz beschädigt - möglicherweise unter Alkoholeinfluss - einfach nach Hause gefahren

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Ein geparktes Auto bei Einparken anfahren und beschädigen und dann, obwohl man darauf angesprochen wird, einfach wegfahren - im Verdacht, das getan zu haben, steht ein 68-jähriger Nettetaler.

Er war am Dienstagabend mit seinem Auto auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes. Dort soll er beim Einparken ein geparktes Auto beschädigt haben. Die Beschädigungen an beiden Autos passen exakt zusammen.

Von der betroffenen Autofahrerin angesprochen fuhr er aber nach Hause, wo ihn kurz darauf ein Streifenteam aufsuchte. Für die Einsatzkräfte bestand der begründete Verdacht, dass der Mann Alkohol getrunken haben könnte. Das stritt er auch nicht ab, wollte aber nur nach seiner Ankunft Zuhause getrunken haben.

Mit zwei Blutproben, die in einem bestimmten Abstand genommen worden sind, lässt sich nachweisen, ob das stimmt oder nicht. Das Ergebnis liegt noch nicht vor. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Das geschieht bei Unfallflucht grundsätzlich, wenn der verursachte Schaden erheblich ist. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats zu der Unfallflucht und zum Alkoholkonsum dauern an. /hei (673)

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