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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Drei hochwertige Fahrräder gestohlen - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Willich-Schiefbahn (ots)

Zwischen 20 Uhr am Mittwochabend und 7 Uhr am Donnerstagmorgen haben bislang Unbekannte insgesamt drei hochwertige Fahrräder aus einem eingezäunten Garten an der Straße Sürderspick in Schiefbahn gestohlen. Alle drei waren jeweils mit Kettenschlössern an einem einbetonierten Geländer im Garten angeschlossen. Wie die unbekannten Täter in den Garten gekommen sind, steht noch nicht fest. Es handelt sich um ein schwarzes Giant-Mountainbike, ein grünes Trek-Mountainbike und ein schwarzes Pedelec der Marke Diamant. Der Bestohlene hatte um kurz nach fünf Uhr Geräusche gehört, aber beim Blick aus dem Fenster nichts feststellen können. Möglicherweise ist das die Tatzeit. Das Kriminalkommissariat 2 ermittelt und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (676)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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