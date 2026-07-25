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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Absturz eines Leichtflugzeugs in ein Einfamilienhaus in Ganderkesee +++ Maßnahmen dauern an

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 25. Juli 2026, ist gegen 10:56 Uhr ein Leichtflugzeug im Stettiner Weg in Ganderkesee abgestürzt und in das Dach eines Wohnhauses eingeschlagen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand geht die Polizei davon aus, dass sich zum Zeitpunkt des Absturzes zwei Personen an Bord des Leichtflugzeugs befanden. Für einen der Insassen kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb infolge des Absturzes. Zum Zustand des zweiten Insassen sowie zu einem möglichen Ausmaß seiner Verletzungen können derzeit noch keine abschließenden Angaben gemacht werden. Die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen gestalten sich aufgrund der Gesamtsituation an der Absturzstelle äußerst komplex und dauern weiterhin an.

Unmittelbar nach Bekanntwerden des Unglücks rückten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch, Rettungskräfte des Landkreises Oldenburg sowie das Technische Hilfswerk (THW) Hude mit einem Großaufgebot zur Absturzstelle aus.

Ebenfalls im Einsatz befanden sich die Freiwilligen Feuerwehren Ganderkesee, Bergedorf und Falkenburg, der Fachzug Information und Kommunikation des Landkreises Oldenburg sowie die Berufsfeuerwehr Bremen. Mithilfe einer Drehleiter wurde das Dach des Wohnhauses nach den Insassen des Flugzeugs abgesucht. Darüber hinaus sicherten die Einsatzkräfte auslaufende Betriebsstoffe und bereiteten die aufwendige Bergung des im Dach befindlichen Flugzeugwracks vor. Diese wird voraussichtlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Die Bewohner des betroffenen Hauses befanden sich zum Zeitpunkt des Absturzes nicht im Gebäude. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden keine weiteren Personen verletzt.

Zur Gewährleistung der Sicherheit sperrte die Polizei den Bereich um die Absturzstelle weiträumig ab und evakuierte die Anwohnerinnen und Anwohner in einem Radius von rund 100 Metern um die Absturzstelle. Für die Betroffenen wurde im Schützenhof Ganderkesee eine Anlaufstelle eingerichtet. Dort erfolgte die Versorgung mit Getränken sowie eine Betreuung durch Kräfte der Krisenintervention. Eine Gefahr für die Allgemeinheit bestand nicht.

Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen wurde der Luftraum über dem betroffenen Bereich gesperrt.

Parallel zu den Rettungs- und Bergungsmaßnahmen nahm die Polizei die Ermittlungen zur Absturzursache auf und führte umfangreiche Maßnahmen zur Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen werden in enger Abstimmung mit der zuständigen Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) geführt und in den kommenden Tagen fortgesetzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war das Leichtflugzeug kurz vor dem Absturz in Bremen gestartet.

Die Ursache des Absturzes ist derzeit noch unklar und Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Diese dauern an.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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