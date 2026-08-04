Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Oberkrüchten: Brennende Grünstreifen oberhalb der Autobahn - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Niederkrüchten-Oberkrüchten (ots)

Am Montagnachmittag hat ein Zeuge der Feuerwehr einen Flächen- und Waldbrand im Niederkrüchtener Bereich Boscherhausen gemeldet.

Der Anruf ging gegen 15.40 Uhr bei der Feuerwehr ein. Ein Feldweg mit der Bezeichnung Boscherheide führt hier, relativ weit von der Bebauung entfernt, über die A52. Die Feuerwehr konnte schnell und effektiv löschen. Insgesamt waren etwa 150 Quadratmeter Fläche auf beiden Seiten der Autobahn von dem Brand betroffen.

Das Kriminalkommissariat 1 ermittelt in alle Richtungen. Fahrlässigkeit - zum Beispiel durch eine von Spazierengehenden oder Radfahrenden weggeworfene Zigarettenkippe - ist ebenso denkbar wie, dass jemand das Feuer vorsätzlich angezündet hat.

Wer im Bereich der Boscherheide im Laufe des Montags verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 bei der Polizei. /hei (669)

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