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Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Nach Schlag gegen Kopf: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Bruchmühlbach-Miesau (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei wirft einem Mann vor, in der Nacht zum Sonntag eine Frau und ihren Partner mit einem bislang unbekannten Gegenstand geschlagen und am Kopf verletzt zu haben. Die Tat ereignete sich in einer Privatwohnung. Die beiden 60-Jährigen wurden in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Den Tatverdächtigen nahm die Polizei noch in der Wohnung vorübergehend fest. Gegen den 57-Jährigen wurde ein Kontakt- und Annährungsverbot verfügt. Die Ermittlungen insbesondere zu Tatwerkzeug, -hergang und -motiv dauern an. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Landstuhl

Telefon: 0631 369-14399
E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell

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