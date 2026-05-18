Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Falsche Polizisten erbeuten mehrere zehntausend Euro

Ramstein-Miesenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Erneut haben sich Unbekannte am Telefon als Polizisten ausgegeben und eine Seniorin um ihre Ersparnisse gebracht. Am Freitagmittag gaukelten sie einer 77-Jährigen vor, dass ihre Tochter einen Unfall verursacht habe. Hierbei sei angeblich ein Mensch verletzt worden, die Behandlungskosten müssten übernommen werden und es sei eine "Gebühr" fällig, damit es nicht zur Anzeige komme. Insgesamt wurde die Frau aufgefordert eine fünfstellige Summe zu übergeben. Sollte sie diese nicht aufbringen, reiche auch eine "Anzahlung". Die 77-Jährige ließ sich darauf ein und händigte mehrere zehntausend Euro an einen Unbekannten aus. Erst später flog der Betrug auf. Die Polizei warnt: Glauben Sie keinen Personen, die behaupten, Einsatzkräfte würden Geld abholen. Grundsätzlich rät die Polizei, keine finanziellen Details preiszugeben. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck zu setzen! Legen Sie auf und wenden Sie sich an ihre vermeintlich betroffenen Angehörigen und die Polizei! Rufen Sie immer unter den Ihnen bekannten Telefonnummern an. Weitere Tipps und Informationen gibt es unter: https://s.rlp.de/ZOl4D |laa

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