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Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Mehrere berauschte Fahrer erwischt

Kindsbach/Bruchmühlbach-Miesau (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Landstuhl haben am Samstag bei Verkehrskontrollen im Dienstgebiet zwei berauschte Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen.

Zunächst wurde am Samstagmorgen gegen 06:30 Uhr ein 39-jähriger Mofafahrer in Kindsbach kontrolliert. Bei ihm wurden Hinweise auf Drogenbeeinflussung festgestellt, welche sich nach einem Urintest verdichteten. Um die Mittagszeit kontrollierten die Beamten dann in Bruchmühlbach-Miesau einen 31-Jährigen auf einem E-Scooter, bei welchem ebenfalls eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel im Raum stand.

Beiden Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt und sie mussten zur Beweisführung eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihnen droht unter anderem ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro. |pilan

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Landstuhl
Telefon: 0631 369-14399
E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell

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