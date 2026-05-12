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Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Verkehrsunfallflucht

Landstuhl (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, den 07.05.2026 12 Uhr, und Freitag, den 08.05.2026 08:30 Uhr, kam es auf dem Karitas-Parkplatz in Landstuhl, Nikolaus-von-Weis-Straße 8, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier beschädigte ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug das ordnungsgemäß abgestellte Fahrzeug der Geschädigten und entfernte sich anschließend ohne seiner Pflicht als Unfallverursacher nachzukommen. Am Fahrzeug der Geschädigten entstand Sachschaden am seitlichen Frontbereich.

Verdächtige Wahrnehmungen oder Beobachtungen/Hinweise, welche im Tatzusammenhang stehen könnten, nehmen die Polizeibeamten der PI Landstuhl unter der Telefonnummer 0631 369 14399 entgegen.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Landstuhl
Telefon: 0631 369-14399
E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell

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