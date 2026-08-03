Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Leuth: Hinweise nach Verkehrsgefährdung am Sonntag gesucht

Nettetal-Leuth (ots)

Am Sonntagnachmittag ist es auf der B 221 zwischen Leuth und Straelen zu einer erheblichen Verkehrsgefährdung gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein weißer Audi (vermutlich ein A6 oder A8) gegen 16:10 Uhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Straelen. Dabei geriet das Fahrzeug rechts neben die Fahrbahn, durchfuhr den Grünstreifen, streifte Begrenzungspoller sowie Gebüsch und konnte erst anschließend wieder auf die Fahrbahn gelenkt werden. An der Ampel, an der es links in Richtung Venloer Heide und rechts zum Schloss Krickenbeck geht, ordnete sich der Audi-Fahrer auf der Linksabbiegerspur ein. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr er jedoch schnell an und scherte vor dem ersten wartenden Auto ein. Zeugenangaben zufolge könnte der weiße Audi gemeinsam mit einem schwarzen Audi (ebenfalls vermutlich ein A6 oder A8) unterwegs gewesen sein. Der weiße Audi dürfte durch den Vorfall erhebliche Blech- und Lackschäden aufweisen. Die Polizei bittet insbesondere Verkehrsteilnehmer, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den beteiligten Fahrzeugen, insbesondere zu den Kennzeichen, machen können, sich beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02162/377-0 zu melden. /jk (667)

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