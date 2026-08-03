PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Leuth: Hinweise nach Verkehrsgefährdung am Sonntag gesucht

Nettetal-Leuth (ots)

Am Sonntagnachmittag ist es auf der B 221 zwischen Leuth und Straelen zu einer erheblichen Verkehrsgefährdung gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein weißer Audi (vermutlich ein A6 oder A8) gegen 16:10 Uhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Straelen. Dabei geriet das Fahrzeug rechts neben die Fahrbahn, durchfuhr den Grünstreifen, streifte Begrenzungspoller sowie Gebüsch und konnte erst anschließend wieder auf die Fahrbahn gelenkt werden. An der Ampel, an der es links in Richtung Venloer Heide und rechts zum Schloss Krickenbeck geht, ordnete sich der Audi-Fahrer auf der Linksabbiegerspur ein. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr er jedoch schnell an und scherte vor dem ersten wartenden Auto ein. Zeugenangaben zufolge könnte der weiße Audi gemeinsam mit einem schwarzen Audi (ebenfalls vermutlich ein A6 oder A8) unterwegs gewesen sein. Der weiße Audi dürfte durch den Vorfall erhebliche Blech- und Lackschäden aufweisen. Die Polizei bittet insbesondere Verkehrsteilnehmer, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den beteiligten Fahrzeugen, insbesondere zu den Kennzeichen, machen können, sich beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02162/377-0 zu melden. /jk (667)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2026 – 14:59

    POL-VIE: Viersen-Dülken: Bagger brennt auf Friedhof

    Viersen-Dülken (ots) - Gegen 7.30 Uhr am Montagmorgen hat ein Friedhofsgärtner der Stadt Viersen bei Arbeiten mit einem Bagger auf dem Friedhof an der Keyenbergstraße bemerkt, dass von diesem eine Rauchentwicklung ausging. Sobald er abgestiegen war, um nachzusehen und die Feuerwehr zu alarmieren, stand die Maschine bereits im Vollbrand. Die Feuerwehr löschte schnell, dennoch wurden drei Gräber in Mitleidenschaft ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 14:58

    POL-VIE: Schwalmtal-Lüttelforst: Grünstreifen an der Landstraße brennt

    Schwalmtal-Lüttelforst (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat eine zufällig vorbeikommende Autofahrerin gegen 0.45 Uhr einen Brand auf einem Grünstreifen an der Landstraße bei Lüttelforst entdeckt. Die alarmierte Feuerwehr konnte das trockene Gras schnell löschen, es verbrannten etwa 250 Quadratmeter. Das Kriminalkommissariat 1 ermittelt und bittet um ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren