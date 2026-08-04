Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: E-Scooter-Fahrer stürzt - schwer verletzt

Tönisvorst-Vorst (ots)

Um kurz vor 11 Uhr am Montagmorgen ist ein E-Scooter-Fahrer in Vorst gestürzt und musste schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 65-jährige Tönisvorster war mit dem E-Scooter und seinem Hund unterwegs in dem kleinen Park zwischen der Straße Zur Villa und dem Teresaweg. Er stürzte aus ungeklärter Ursache und blieb zunächst bewusstlos liegen. Drei Zeuginnen reagierten schnell und sorgten für Hilfe. /hei (668)

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