PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: E-Scooter-Fahrer stürzt - schwer verletzt

Tönisvorst-Vorst (ots)

Um kurz vor 11 Uhr am Montagmorgen ist ein E-Scooter-Fahrer in Vorst gestürzt und musste schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 65-jährige Tönisvorster war mit dem E-Scooter und seinem Hund unterwegs in dem kleinen Park zwischen der Straße Zur Villa und dem Teresaweg. Er stürzte aus ungeklärter Ursache und blieb zunächst bewusstlos liegen. Drei Zeuginnen reagierten schnell und sorgten für Hilfe. /hei (668)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2026 – 15:00

    POL-VIE: Nettetal-Leuth: Hinweise nach Verkehrsgefährdung am Sonntag gesucht

    Nettetal-Leuth (ots) - Am Sonntagnachmittag ist es auf der B 221 zwischen Leuth und Straelen zu einer erheblichen Verkehrsgefährdung gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein weißer Audi (vermutlich ein A6 oder A8) gegen 16:10 Uhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Straelen. Dabei geriet das Fahrzeug rechts neben die Fahrbahn, durchfuhr den Grünstreifen, ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 14:59

    POL-VIE: Viersen-Dülken: Bagger brennt auf Friedhof

    Viersen-Dülken (ots) - Gegen 7.30 Uhr am Montagmorgen hat ein Friedhofsgärtner der Stadt Viersen bei Arbeiten mit einem Bagger auf dem Friedhof an der Keyenbergstraße bemerkt, dass von diesem eine Rauchentwicklung ausging. Sobald er abgestiegen war, um nachzusehen und die Feuerwehr zu alarmieren, stand die Maschine bereits im Vollbrand. Die Feuerwehr löschte schnell, dennoch wurden drei Gräber in Mitleidenschaft ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren