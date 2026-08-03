Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Bagger brennt auf Friedhof

Viersen-Dülken (ots)

Gegen 7.30 Uhr am Montagmorgen hat ein Friedhofsgärtner der Stadt Viersen bei Arbeiten mit einem Bagger auf dem Friedhof an der Keyenbergstraße bemerkt, dass von diesem eine Rauchentwicklung ausging. Sobald er abgestiegen war, um nachzusehen und die Feuerwehr zu alarmieren, stand die Maschine bereits im Vollbrand. Die Feuerwehr löschte schnell, dennoch wurden drei Gräber in Mitleidenschaft gezogen. Bei der Brandursache geht die Polizei von einem technischen Defekt am Bagger aus. /hei (666)

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