Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath-Vinkrath: Polizei sucht mögliche Zeuginnen und Zeugen - Haben Sie einen weißen Audi beobachtet?

Grefrath-Vinkrath (ots)

Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen, die am vergangenen Donnerstag in Vinkrath und Umgebung einen möglichen Unfall mit einem weißen Audi A3, Baujahr 2026, beobachtet haben oder denen das Fahrzeug durch seine Fahrweise aufgefallen ist. Der Eigentümer eines privaten Grundstücks in der Straße "Vorst" in Grefrath stellte am Donnerstag gegen 19 Uhr einen Wagen mit frischen Unfallspuren auf seinem Grundstück fest. Er kontaktierte die Polizei, die nun nach Zeuginnen und Zeugen sucht. Der Wagen stammt von einer Autovermietungsfirma. Falls Sie am Donnerstag etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (665)

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