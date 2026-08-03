Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Brand auf dem Schulhof des Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasiums

Viersen (ots)

Um kurz vor 18 Uhr am Sonntagnachmittag ging der Alarm bei Feuerwehr und Polizei ein - es brenne auf dem Schulhof des Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasiums auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Viersen. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen die Flammen etwa sechs bis acht Meter hoch aus einer Hecke im hinteren Teil des Schulhofs, die unmittelbar an das Schulgebäude angrenzt. Das Kriminalkommissariat 1 ermittelt und bittet um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen im Bereich des Schulhofs unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (663)

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