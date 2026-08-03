Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Lüttelforst: Grünstreifen an der Landstraße brennt

Schwalmtal-Lüttelforst (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat eine zufällig vorbeikommende Autofahrerin gegen 0.45 Uhr einen Brand auf einem Grünstreifen an der Landstraße bei Lüttelforst entdeckt. Die alarmierte Feuerwehr konnte das trockene Gras schnell löschen, es verbrannten etwa 250 Quadratmeter. Das Kriminalkommissariat 1 ermittelt und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02162/377-0. Unabhängig davon, wie die Ermittlungen in diesem Fall ausgehen werden, appelliert die Polizei gerade nach Bränden an Landstraßen bei dieser enormen Trockenheit: Bitte werfen Sie keine Zigarettenkippen aus dem fahrenden Auto. Immer wieder entstehen dadurch Brände, die nicht immer so schnell entdeckt und gelöscht werden können. /hei (664)

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