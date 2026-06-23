Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, Bahnhofstraße; Unfallzeit: 22.06.2026, 12.40 Uhr;

Schwere Verletzungen zog sich ein Kind am Montagmittag um 12.40 Uhr auf der Bahnhofstraße in Gescher zu. Eine 61-jährige Pkw-Fahrerin aus Gescher fuhr von einem Parkplatz runter und beabsichtigte nach rechts auf die Bahnhofstraße abzubiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 8-jährigen Jungen. Er befuhr mit dem Fahrrad den Radweg in Richtung Hochmoor. Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten in eine Spezialklinik. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bahnhofstraße voll gesperrt. Die Ermittlungen dauern an. (jh)

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