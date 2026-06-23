POL-BOR: Borken-Gemen - Erstmeldung: Sperrung nach Verkehrsunfall
Borken (ots)
In Borken-Gemen ist es am Dienstagmorgen auf der Ahauser Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Straße ist zwischen der B70 und der Hagenstiege aktuell voll gesperrt. Polizei und Rettungsdienst sind im Einsatz. Es wird nachberichtet.
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