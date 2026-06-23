POL-BOR: Borken-Gemen - Erstmeldung: Sperrung nach Verkehrsunfall

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Europaplatz; Tatzeit: 21.06.2026, zwischen 09.00 Uhr und 18.30 Uhr; Eine Scheibe an einem Pkw zerstört hat ein bislang unbekannter Täter in Bocholt. Der Kia Picanto parkte zwischen 09.00 Uhr und 18.30 Uhr in einer Tiefgarage am Europaplatz, als sich die Tat ereignete. Aus dem Innern des Fahrzeugs entwendete der Unbekannte eine Tasche mit persönlichen Gegenständen. Kann jemand Angaben ...

mehr