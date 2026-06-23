PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Erstmeldung: Sperrung nach Verkehrsunfall

Borken (ots)

In Borken-Gemen ist es am Dienstagmorgen auf der Ahauser Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Straße ist zwischen der B70 und der Hagenstiege aktuell voll gesperrt. Polizei und Rettungsdienst sind im Einsatz. Es wird nachberichtet.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 22.06.2026 – 15:16

    POL-BOR: Rhede - Traktor mit Planwagen kommt von der Straße ab / Fünf Personen leicht verletzt

    Rhede (ots) - Unfallort: Rhede, Münsterstraße; Unfallzeit: 21.06.2026, 15.50 Uhr; Leichte Verletzungen erlitten haben ein Traktor-Fahrer und vier Insassen eines Planwagens bei einem Verkehrsunfall in Rhede. Der 24-jährige Mann fuhr am Sonntagnachmittag mit seinem Trecker und einem angekuppelten Planwagen auf der Münsterstraße in Richtung Dännendiek. Aus bislang ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 15:15

    POL-BOR: Rhede - In Hofladen eingebrochen

    Rhede (ots) - Tatort: Rhede, Wochteresch; Tatzeit: zwischen 19.06.2026, 18.00 Uhr und 20.06.2026, 17.30 Uhr; In einen Hofladen eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Rhede. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Freitag- und Samstagabend gewaltsam Zutritt zu dem Lädchen an der Straße Wochteresch. Sie entwendeten Lebensmittel und Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das zuständige ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 15:14

    POL-BOR: Bocholt - Unbekannter beschädigt Autoscheibe

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Europaplatz; Tatzeit: 21.06.2026, zwischen 09.00 Uhr und 18.30 Uhr; Eine Scheibe an einem Pkw zerstört hat ein bislang unbekannter Täter in Bocholt. Der Kia Picanto parkte zwischen 09.00 Uhr und 18.30 Uhr in einer Tiefgarage am Europaplatz, als sich die Tat ereignete. Aus dem Innern des Fahrzeugs entwendete der Unbekannte eine Tasche mit persönlichen Gegenständen. Kann jemand Angaben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren