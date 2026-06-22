Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Traktor mit Planwagen kommt von der Straße ab

Fünf Personen leicht verletzt

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Münsterstraße;

Unfallzeit: 21.06.2026, 15.50 Uhr;

Leichte Verletzungen erlitten haben ein Traktor-Fahrer und vier Insassen eines Planwagens bei einem Verkehrsunfall in Rhede. Der 24-jährige Mann fuhr am Sonntagnachmittag mit seinem Trecker und einem angekuppelten Planwagen auf der Münsterstraße in Richtung Dännendiek. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er mit seinem Gespann nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort streifte er neben einem Verkehrszeichen auch einen Baum. Vier Insassen des Planwagens verletzten sich aufgrund der Kollision leicht. Der Rettungsdienst versorgte die Leichtverletzen und brachte sie zum Teil in umliegende Krankenhäuser. Die Ermittlungen dauern zum aktuellen Zeitpunkt an.

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