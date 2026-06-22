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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbruch in Bürocontainer

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Schützenweg; Tatzeit: zwischen 20.06.2026, 13.30 Uhr und 22.06.2026, 08.00 Uhr;

In einen Bürocontainer eingebrochen und geflüchtet ist ein bislang unbekannter Täter in Stadtlohn. Der Einbrecher verschaffte sich widerrechtlich Zutritt zu einem umzäunten Gelände am Schützenweg. An dem Container hebelte er ein Fenster auf und gelangte so ins Innere. Aus diesem entwendete er Bargeld. Zu dem Vorfall kam es zwischen Samstagmittag und Montagmorgen.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Ahaus unter der Tel. (02561) 9260 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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