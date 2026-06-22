Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unbekannter beschädigt Autoscheibe

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Europaplatz;

Tatzeit: 21.06.2026, zwischen 09.00 Uhr und 18.30 Uhr;

Eine Scheibe an einem Pkw zerstört hat ein bislang unbekannter Täter in Bocholt. Der Kia Picanto parkte zwischen 09.00 Uhr und 18.30 Uhr in einer Tiefgarage am Europaplatz, als sich die Tat ereignete. Aus dem Innern des Fahrzeugs entwendete der Unbekannte eine Tasche mit persönlichen Gegenständen.

Kann jemand Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der Tiefgarage machen? Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)

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