Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Zwei Einbrüche an der Overbergstraße

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Overbergstraße; Tatzeit: 21.06.2026, zwischen 01.00 Uhr und 05.00 Uhr;

Zu zwei Einbrüchen kam es in Stadtlohn an der Overbergstraße. Unbekannte hebelten in der Nacht zum Sonntag an der Rückseite eines Wohnhauses Türen auf und betraten das Gebäude. Es ist zurzeit unklar, ob die Täter hier etwas erbeutet haben. Am Nachbargebäude drangen die Unbekannten gewaltsam durch ein Badezimmerfenster ein. Dort entwendeten sie Bargeld.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich Overbergstraße nimmt das Kriminalkommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260 entgegen. (jh)

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