POL-BOR: Schöppingen - Wohnungseinbruch an der Hauptstraße
Schöppingen (ots)
Tatort: Schöppingen, Hauptstraße; Tatzeit: zwischen 16.06.2026, 17.00 Uhr und 21.06.2026, 16.00 Uhr;
Gewaltsam Zutritt verschafft und die Räumlichkeiten durchwühlt haben unbekannte Täter in Schöppingen. Die Täter hebelten zwei Fenster auf und gelangten so in das freistehende Wohngebäude an der Hauptstraße. Sie durchsuchten im Haus die Schubladen und Schränke. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Der Tatzeitraum lag zwischen Dienstag letzter Woche und Sonntag.
Die Polizei bitte Zeugen, die im Bereich der Hauptstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben oder sonstige Hinweise geben können, sich bei der Kriminalpolizei in Ahaus unter Tel. (02562) 9260 zu melden. (jh)
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