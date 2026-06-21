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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Geparkten Pkw beschädigt und geflüchtet

Heiden (ots)

Unfallort: Heiden, Gartenstraße;

Unfallzeit: 19.06.2026, zwischen 14.30 Uhr und 16.00 Uhr;

Einen schwarzen Jeep beschädigt hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Freitagnachmittag in Heiden. Das Fahrzeug hatte im verkehrsberuhigten Bereich der Gartenstraße geparkt gestanden. Nach bisherigen Erkenntnissen streifte der Verursacher den Wagen beim Vorbeifahren an der rechten hinteren Fahrzeugseite und entfernte sich anschließend, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. An dem Jeep entstanden Beschädigungen am hinteren rechten Stoßfänger sowie am Kotflügel. Zudem konnten weißer Lack festgestellt werden, der vom Fahrzeug des Verursachers stammen könnte. Der Unfall ereignete sich zwischen 14.30 Uhr und 16.00 Uhr.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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