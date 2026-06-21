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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Kupferabdeckung an Grundstücksmauer beschädigt

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Rottweg;

Tatzeit: 19.06.2026, zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr;

Die Kupferabdeckung einer Grundstücksmauer beschädigt haben Unbekannte am Freitagnachmittag in Ahaus. Die Tat ereignete sich am Rottweg. Nach Angaben der Geschädigten hatte sie ihr Wohnhaus gegen 15.30 Uhr verlassen. Zu diesem Zeitpunkt war die Kupferabdeckung der Mauer in der Hofeinfahrt noch unbeschädigt. Als sie gegen 17.30 Uhr zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Abdeckung beschädigt, verbogen und teilweise demontiert worden war. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Rottwegs beobachtet haben, sich beim Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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