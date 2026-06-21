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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Kupferteile, Werkzeuge und gestohlenes Pedelec sichergestellt

Ahaus (ots)

Einsatzort: Ahaus-Wüllen, Fleehook;

Einsatzzeit: 19.06.2026, gegen 19.30 Uhr;

Zeugen sahen am Freitagabend eine scheinbar hilflose Person auf einer Wiese am Fleehook und alarmierten die Polizei. Die Beamten fanden den offenbar alkoholisierten Mann auf dem Rücken liegend vor. Er hatte sich dort scheinbar zum Schlafen hingelegt. In unmittelbarer Nähe befand sich ein Pedelec. Auf dessen Gepäckträger waren mehrere Kupferteile befestigt. Da zunächst eine medizinische Notlage nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der Mann durch hinzugerufene Rettungskräfte in Augenschein genommen. Eine Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen zeigte sich der Mann zunehmend unkooperativ und versuchte zeitweise, sich der Kontrolle zu entziehen. Die Einsatzkräfte konnten ihn jedoch anhalten und die Maßnahmen fortsetzen. Bei der Überprüfung des Pedelecs stellte sich heraus, dass dieses nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war. Zudem fanden die Beamten mehrere Kupferteile sowie Werkzeuge, die nach derzeitigem Ermittlungsstand möglicherweise mit Eigentumsdelikten in Zusammenhang stehen. Die Ermittlungen ergaben darüber hinaus Anhaltspunkte für einen Zusammenhang mit einem am selben Tag angezeigten versuchten besonders schweren Diebstahl in unmittelbarer Nähe des Auffindeortes. Die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt. Gegen den Mann leiteten die Beamten entsprechende Strafverfahren ein. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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