PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Plane aufgeschlitzt und Hygieneartikel entwendet

Heek (ots)

Tatort: Heek, A31 Rastplatz Ahler Mark; Tatzeit: zwischen 21.06.2026, 21.00 Uhr und 22.06.2026, 03:30 Uhr;

Erneut einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursacht haben bislang unbekannte Täter auf der A31. Die Unbekannten schlitzten in der Nacht zum Montag auf dem Rastplatz Ahler Mark die Plane zweier Lkw auf. Von einer Ladefläche entwendeten sie zudem mehrere Kartons mit Hygieneartikeln. Die Höhe des Gesamtschadens stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Rastplatz feststellen können? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 22.06.2026 – 11:26

    POL-BOR: Kreis Borken - Falsche Polizeibeamte ergaunern Geld

    Kreis Borken (ots) - Der Betrugsmasche "Falscher Polizeibeamter" zum Opfer gefallen sind in den vergangenen Tagen zwei Personen aus dem Kreis Borken. Im ersten Fall ergaunerten die dreisten Täter mit ihrer perfiden Masche einen vierstelligen Euro-Betrag. Sie behaupteten, Polizeibeamte zu sein. Es sei zu mehreren Einbrüchen gekommen und die Frau könne daher ihr Bargeld in Obhut der Beamten geben. Wenig später klingelte ...

    mehr
  • 21.06.2026 – 12:34

    POL-BOR: Heiden - Geparkten Pkw beschädigt und geflüchtet

    Heiden (ots) - Unfallort: Heiden, Gartenstraße; Unfallzeit: 19.06.2026, zwischen 14.30 Uhr und 16.00 Uhr; Einen schwarzen Jeep beschädigt hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Freitagnachmittag in Heiden. Das Fahrzeug hatte im verkehrsberuhigten Bereich der Gartenstraße geparkt gestanden. Nach bisherigen Erkenntnissen streifte der Verursacher den Wagen beim Vorbeifahren an der rechten hinteren Fahrzeugseite ...

    mehr
  • 21.06.2026 – 12:33

    POL-BOR: Ahaus - Kupferteile, Werkzeuge und gestohlenes Pedelec sichergestellt

    Ahaus (ots) - Einsatzort: Ahaus-Wüllen, Fleehook; Einsatzzeit: 19.06.2026, gegen 19.30 Uhr; Zeugen sahen am Freitagabend eine scheinbar hilflose Person auf einer Wiese am Fleehook und alarmierten die Polizei. Die Beamten fanden den offenbar alkoholisierten Mann auf dem Rücken liegend vor. Er hatte sich dort scheinbar zum Schlafen hingelegt. In unmittelbarer Nähe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren