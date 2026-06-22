Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Plane aufgeschlitzt und Hygieneartikel entwendet

Heek (ots)

Tatort: Heek, A31 Rastplatz Ahler Mark; Tatzeit: zwischen 21.06.2026, 21.00 Uhr und 22.06.2026, 03:30 Uhr;

Erneut einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursacht haben bislang unbekannte Täter auf der A31. Die Unbekannten schlitzten in der Nacht zum Montag auf dem Rastplatz Ahler Mark die Plane zweier Lkw auf. Von einer Ladefläche entwendeten sie zudem mehrere Kartons mit Hygieneartikeln. Die Höhe des Gesamtschadens stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Rastplatz feststellen können? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260 entgegen. (jh)

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