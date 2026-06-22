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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - In Hofladen eingebrochen

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Wochteresch;

Tatzeit: zwischen 19.06.2026, 18.00 Uhr und 20.06.2026, 17.30 Uhr;

In einen Hofladen eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Rhede. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Freitag- und Samstagabend gewaltsam Zutritt zu dem Lädchen an der Straße Wochteresch. Sie entwendeten Lebensmittel und Bargeld.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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