Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfall im Begegnungsverkehr - Polizei sucht Zeugen

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Stadtlohner Straße; Unfallzeit: 22.06.2026, 13.50 Uhr;

Am Montagmittag gegen 13.50 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mann aus Ahaus mit seinem Traktor die Stadtlohner Straße in Richtung Stadtlohn. Dabei berührten sich der Trecker und ein unbekanntes Fahrzeug, welches dem Ahauser entgegenkam. Abgebrochene Trümmerteile beschädigten das Fahrzeug eines 67-jährigen Mannes aus Gronau. Dieser befand sich mit seinem Smart zum Unfallzeitpunkt hinter dem Traktor. Es entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Der Fahrer des unbekannten Fahrzeugs setzte seine Fahrt fort und entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Verkehrsunfall nimmt das Verkehrskommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260 entgegen. (jh)

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