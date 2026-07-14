Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Flächenbrände - Polizei mahnt zu mehr Umsicht

Kreis Viersen (ots)

Am Montag hat es im Kreis Viersen an mehreren Stellen gebrannt. Nach ersten Einschätzungen könnte Fahrlässigkeit die Ursache sein. Deshalb mahnt die Polizei zu einem aufmerksameren Umgang mit Feuer - nicht nur, aber besonders, in dieser trockenen Jahreszeit. Gegen 13 Uhr bemerkte ein Passant ein Feuer auf einem Feld und dem angrenzenden Grünstreifen im Bereich Venloer Straße/Viersener Straße in Neersen. Hier brannten insgesamt etwas über 200 Quadratmeter Fläche. In Dülken am Kampweg war es eine aufmerksame Radfahrerin, die gegen 17 Uhr Feuerwehr und Polizei zum Brand einer Wiese rief. In diesem Fall waren es gut 100 Quadratmeter, die verbrannt sind. In Lobberich an der Graf-Mirbach-Straße geriet ein Gartenzaun in Brand. Die Feuerwehr konnte auch hier Schlimmeres verhindern. Da hatte eine Anwohnerin das Feuer gegen 16.20 Uhr entdeckt. In allen Fällen waren zur richtigen Zeit aufmerksame Menschen unterwegs, die nicht gezögert, sondern den Notruf gewählt haben. Das kann auch anders ausgehen, wenn niemand den Ausbruch eines Feuers schnell bemerkt. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, aber unabhängig davon, was bei den einzelnen Bränden am Ende als Ursache ermittelt wird, bittet die Polizei, geltende Regeln im Umgang mit Feuer zu beachten. Im Wald ist das Rauchen ohnehin von März bis Oktober verboten. Aber auch am Feldrand stellt es eine Gefahr dar, besonders wenn dann noch de Zigarettenkippe weggeworfen wird. Im Kreis Viersen liegt der Graslandfeuerindex, der die Gefahr eines Flächenbrandes angibt, noch mindestens bis Donnerstag auf der zweithöchsten Stufe, die "hohe Gefahr" besagt. Lassen Sie bitte auch keine Glasflaschen liegen. Nicht nur, weil Müll nicht in die Landschaft gehört, sondern auch, weil Scherben unter bestimmten Umständen als Brennglas funktionieren und ein Feuer auslösen können. Auf einem Grasstreifen zu parken, ist aktuell auch nicht sinnvoll. Der heiße Katalysator könnte das Gras unter dem Auto entzünden. Auch beim Grillen oder beim Lagerfeuer gilt: An den meisten Orten ist es ohnehin genau wegen der Feuergefahr verboten. Aber auch überall woanders in der Natur geht davon aktuell eine erhebliche Gefahr aus. /hei (575)

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