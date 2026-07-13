Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Drei Leichtverletzte nach Unfall beim Überholen

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Drei Leichtverletzte, zwei kaputte Autos und Flurschaden - das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich bereits am Freitagnachmittag auf der Straße Am Wasserturm, das ist die L3, zwischen Hehler und der Ungerather Straße ereignet hat.

Von Hehler aus in Richtung Rickelrath fuhr gegen 15.30 Uhr ein landwirtschaftliches Fahrzeug mit geringer Geschwindigkeit. Dahinter hatte sich eine Schlange von Autos gebildet. Ein 22-jähriger Schwalmtaler entschied sich, mehrere Autos dieser Schlange und das landwirtschaftliche Fahrzeug zu überholen. Ein 42-Jähriger aus Wermelskirchen, der weiter vorne in der Schlange fuhr, wollte dann nach links in einen Feldweg abbiegen. Er vergewisserte sich nicht, ob jemand überholte oder nicht, und es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. Beide Fahrer sowie der 45-jährige Beifahrer im abbiegenden Auto, der ebenfalls aus Wermelskirchen kommt, wurden leicht verletzt. Die Erntezeit, in der vermehrt landwirtschaftliche Fahrzeuge unterwegs sind, ist in vollem Gange. Vielfach sind diese Fahrzeuge langsamer als die jeweils auf den Landstraßen zugelassene Höchstgeschwindigkeit.

Bei den Menschen, die auf vier oder auch zwei Rädern dahinter unterwegs sind, sind Geduld und Umsicht gefragt. Viele Bereiche auf den Landstraßen eignen sich nicht oder nur bedingt, um zu überholen. Wenn es aber möglich ist, dann schauen Sie bitte genau. Für jemanden, der überholt oder abbiegt, gilt die doppelte Rückschaupflicht. Das heißt: Zunächst ein Kontrollblick nach hinten, Blinker betätigen, erneut umschauen - und erst dann ausscheren oder abbiegen.

Der Appell der Polizei: Werden Sie nicht ungeduldig, wenn vor Ihnen ein Traktor auftaucht. Überholen Sie nur, wenn die Verkehrslage dies zulässt und denken Sie daran, sich unmittelbar vor dem Ausscheren noch einmal zu vergewissern, dass niemand von hinten kommt. /hei (573)

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