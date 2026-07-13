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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Brand einer Gartenlaube - Ursache war ein technischer Defekt

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Sonntagnachmittag stellte ein Anwohner der Straße Tomp in Kaldenkirchen fest, dass nach einem Knall seine Gartenlaube in Flammen stand. Er alarmierte gegen 15 Uhr die Feuerwehr. Die Gartenlaube brannte trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr komplett ab. Ursache war ein technischer Defekt. /hei (572)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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