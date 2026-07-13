POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Brand einer Gartenlaube - Ursache war ein technischer Defekt
Nettetal-Kaldenkirchen (ots)
Am Sonntagnachmittag stellte ein Anwohner der Straße Tomp in Kaldenkirchen fest, dass nach einem Knall seine Gartenlaube in Flammen stand. Er alarmierte gegen 15 Uhr die Feuerwehr. Die Gartenlaube brannte trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr komplett ab. Ursache war ein technischer Defekt. /hei (572)
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