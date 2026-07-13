POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Brand einer Gartenlaube - Ursache war ein technischer Defekt

Brüggen (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag hat ein Bewohner eines Hauses an der Klosterstraße in der Brüggener Fußgängerzone plötzlich Rauch wahrgenommen und festgestellt, dass der Rauch aus dem Imbiss, der sich im Erdgeschoss desselben Hauses befindet, kommt. Er alarmierte gegen 2.20 Uhr Feuerwehr und Polizei und weckte seine Nachbarinnen und Nachbarn im selben Haus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell ...

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