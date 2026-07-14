Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Ohne Führerschein, dafür mit Alkohol und Donuts drehend unterwegs

Viersen (ots)

Ein 26-jähriger Mann aus der Region Siebenbürgen in Rumänien steht im Verdacht, betrunken und ohne Führerschein Auto gefahren und auch auf der Straße Donuts gedreht zu haben. Am Montagabend um kurz vor 23 Uhr bemerkten Anwohner im Bereich Dülkener Straße/Schultheißenhof in Viersen laute Motorengeräusche. Sie konnten dann beobachten, wie ein Wagen Donuts drehte. Als die hinzugerufenen Einsatzkräfte eintrafen, standen mehrere Menschen um das betroffene Auto und erklärten zunächst, niemand habe den Wagen bewegt. Das ließ sich mit einem Griff an die noch warmen Bremsen sehr schnell widerlegen. Dann klärte sich auch, wer den Wagen gefahren hatte - nämlich der 26-Jährige. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Deshalb wurden dem Mann anschließend auf der Wache Blutproben entnommen, deren Auswertung noch nicht vorliegt. Klar wurde auch, dass der Mann nicht über einen Führerschein verfügt. Das bedeutet, dass auch die Halterin des Autos, eine 40-jährige Rumänin, eine Anzeige bekommt, weil sie zugelassen hat, dass jemand ohne Fahrerlaubnis ihren Wagen fährt. Die Ermittlungen dauern an. /hei (574)

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