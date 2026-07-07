Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: E-Scooter-Fahrer ohne Versicherungsschutz unterwegs - Anzeige

Viersen (ots)

Am Montagabend um kurz nach 19 Uhr haben Einsatzkräfte einen 18-Jährigen Viersener kontrolliert, der auf seinem E-Scooter an der Kreuzung Brüsseler Allee/Bahnhofsplatz in Viersen unterwegs war. Dabei stellte sich heraus, dass auf dem E-Scooter zwar ein Versicherungskennzeichen angebracht war, dieses aber aus dem Jahr 2025 stammte. Jedes Jahr am 1. März beginnt das neue Versicherungsjahr. Dann müssen Besitzerinnen und Besitzer von E-Scootern ein neues Kennzeichen in einer neuen Farbe kaufen und anbringen. Der Versicherungsschutz ist wichtig, denn ein Unfall ist schnell passiert. Wenn Sie mit dem E-Scooter einen Unfall verursachen und keinen Versicherungsschutz haben, müssen Sie für alle Schäden des Unfallgegners oder der Unfallgegnerin mit Ihrem privaten Geld aufkommen. Außerdem gab es für den 18-Jährigen natürlich auch eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Versicherungsschutz. /hei (545)

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