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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten: Flüchtiger Mann nach räuberischem Diebstahl in Lebensmittelgeschäft gesucht

Niederkrüchten (ots)

Am Montagvormittag hat ein Mann in einem Lebensmittelgeschäft an der Hochstraße in Niederkrüchten zunächst einige Nahrungsmittel gestohlen. Als Mitarbeitende ihn beim Verlassen des Ladens aufhalten wollten, flüchtete er über den Parkplatz und drohte, er habe ein Messer und wolle jemanden "abstechen", wenn man ihn nicht laufen ließe. Der Mann wird von den Zeuginnen und Zeugen auf Anfang 40 geschätzt, hatte helle, etwas schüttere Haare und trug um den Kopf ein Bandana oder einen Verband. Er ist etwa 1,80 Meter groß, hat schlechte Zähne und ein auffälliges Tattoo am Hals. Er trug eine dunkelblaue Jacke mit kontrastfarbigen Nähten und eine Jeans. Er sprach akzentfreies Deutsch. Seine Spur verliert sich im Bereich Lindbruch. Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (543)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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