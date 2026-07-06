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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Bus kommt von der Straße ab und fährt in Zaun - vier Menschen leicht verletzt

Viersen-Dülken: (ots)

Kleine Ursache - große Wirkung: Die Anwesenheit einer Fliege hat indirekt zu einem Unfall geführt, bei dem vier Menschen verletzt worden sind.

Ein Linienbus war gegen 7.35 Uhr am Montagmorgen auf der Eindhovener Straße in Richtung Heiligenstraße unterwegs. Eine Fliege störte den Fahrer, einen 54-Jährigen aus Viersen. Bei dem Versuch, sie zu verscheuchen, verlor er die Kontrolle über den Bus. Dieser kam nach rechts von der Straße ab und landete in einem Zaun.

Der Fahrer blieb unverletzt, im Bus stürzten mehrere Menschen. Eine 46-jährige Viersenerin wurde an der Unfallstelle ambulant durch den Rettungsdienst behandelt, eine 36-jährige Viersenerin, eine 49-jährige Viersenerin und ein vierjähriger Junge, ebenfalls aus Viersen, wurden leicht verletzt in Viersener Krankenhäuser gebracht. /hei (542)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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