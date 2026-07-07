Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Lkw-Fahrer biegt ab und nimmt Rollerfahrer die Vorfahrt - schwer verletzt

Kempen (ots)

Am Montag gegen 15.30 Uhr hat ein Lkw-Fahrer einem Rollerfahrer die Vorfahrt genommen. Der Lkw-Fahrer, ein 61-Jähriger aus der spanischen Provinz Pontevedra, war auf der Kerkener Straße in Richtung Kempen unterwegs und wollte nach links auf die A40 Richtung Venlo abbiegen. Ein 49-jähriger Krefelder war mit seinem Roller in Gegenrichtung, also Richtung Aldekerk, unterwegs. Der 61-Jährige bog ab, obwohl der Rollerfahrer schon auf derselben Höhe war. Dieser versuchte noch, mit einer Gefahrbremsung den Zusammenprall zu verhindern. Dies gelang aber nicht. Der Krefelder wurde schwer verletzt ins Krankenhaus nach Kempen gebracht, der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Kerkener Straße blieb für die Zeit der Unfallaufnahme bis kurz nach 17 Uhr gesperrt. /hei (544)

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