POL-VIE: Brüggen-Bracht: Brand auf Friedhof

Nettetal-Lobberich (ots) - Am 1. Juli gegen 2 Uhr morgens kam es zu einem Einbruch in ein Büro in der Heinrich-Haanen-Straße in Lobberich. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich gewaltsam durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt. Ob etwas gestohlen wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Auf der gleichen Straße brachen ebenfalls in der Nacht zu ...

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