Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Amern: Mülltonnenbrand in Kindergarten Nähe

Schwalmtal-Amern (ots)

In der Nähe eines Kindergartens wurde am 01.07.2026 gegen 07:20 Uhr eine brennende Mülltonne von einer Mitarbeiterin des Kindergartens entdeckt. Der Hausmeister konnte die glühenden Reste der Tonne selbst löschen. Die Polizei begab sich zum Einsatzort, zur Hermann-Löns-Straße, in Schwalmtal. Entlang des Kindergartens befindet sich ein Waldweg, auf dem die abgebrannte Mülltonne stand. Das Kriminalkommissariat 1 braucht Ihre Hilfe. Haben Sie Hinweis zu dem Brand? Melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /rb (526)

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