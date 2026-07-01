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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Lind: Joggerin wird angegriffen - Kripo ermittelt

Viersen-Lind (ots)

Nach einem Raub in einem Waldstück in der Nähe der Straße Peelsheide am Dienstag hat die Polizei die Ermittlungen zu dem noch unbekannten Tatverdächtigen aufgenommen. Eine 34-jährige Viersenerin war dort joggen, als sie von einem unbekannten Mann angegriffen wurde. Er versuchte, ihr einen Ring vom Finger zu reißen, was ihm jedoch nicht gelang. Der Mann schlug der Joggerin gegen den Kopf, sodass sie ohnmächtig wurde und wenig später von einem Passanten gefunden wurde. Erste Ermittlungen lassen die Polizei vermuten, dass es sich um eine mögliche Beziehungstat handeln könnte. Deshalb geht die Polizei derzeit nicht von einer Gefährdung anderer aus. Die Frau wurde leicht verletzt. Sie beschreibt ihn wie folgt: Er war zwischen 170 und 180 cm groß, hatte braune bis blonde Haare, eine schmale Nase und keinen Bart. Er trug ein königblaues T-Shirt und Shorts. Falls Sie Hinweise zu dem Mann haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (524)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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