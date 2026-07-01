POL-VIE: Viersen-Dülken: Nächtlicher Exhibitionist - Kripo ermittelt

Kempen (ots) - Eine Seniorin aus Kempen wurde am Dienstag von einem Betrüger bestohlen. Die Frau erhielt gegen 14:15 Uhr einen Anruf von ihrem angeblichen Sohn. Dieser gab an, im Krankenhaus zu liegen, weil er an einem Virus erkrankt sei. Für seine Behandlung benötige er nun Bargeld und Wertgegenstände. Die Seniorin glaubte dem Anrufer. Gemeinsam vereinbarten sie, ...

mehr