POL-VIE: Viersen-Dülken: Nächtlicher Exhibitionist - Kripo ermittelt
Viersen-Dülken (ots)
In der Nacht zu Mittwoch wurde der Polizei auf der Dülkener Arnoldstraße ein Mann gemeldet, der sich gänzlich unbekleidet gegen 04.00 Uhr in einem freizugänglichen Garten eines Mehrfamilienhauses aufgehalten hatte. Anschließend sei der Unbekannte zu Fuß in Richtung Friedhof gegangen. Das Kriminalkommissariat bittet um weitere Hinweise über die 02162/377-0. /wg (523)
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