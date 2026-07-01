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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Nächtlicher Exhibitionist - Kripo ermittelt

Viersen-Dülken (ots)

In der Nacht zu Mittwoch wurde der Polizei auf der Dülkener Arnoldstraße ein Mann gemeldet, der sich gänzlich unbekleidet gegen 04.00 Uhr in einem freizugänglichen Garten eines Mehrfamilienhauses aufgehalten hatte. Anschließend sei der Unbekannte zu Fuß in Richtung Friedhof gegangen. Das Kriminalkommissariat bittet um weitere Hinweise über die 02162/377-0. /wg (523)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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