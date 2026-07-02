Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Amern: Technischer Defekt eines Fahrzeugs - Feuerwehr muss Brand löschen

Schwalmtal-Amern (ots)

Am Mittwoch, dem 1. Juli 2026, brannte gegen 20 Uhr ein Fahrzeug auf dem Mühlenweg in Schwalmtal. Ein 63-jähriger Mann bemerkte während der Fahrt, dass sein Fahrzeug qualmte. Er hielt an, öffnete die Motorhaube und entdeckte Feuer im Motorraum. Er holte sich bei einem anliegenden Kiosk einen Feuerlöscher. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, brannte dieses jedoch lichterloh. Die Feuerwehr wurde hinzugerufen und löschte das Fahrzeug. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr geht von einem technischen Defekt des Fahrzeugs aus. /rb (525)

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