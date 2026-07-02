Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Einbrüche in Büroräume - Hinweise gesucht

Nettetal-Lobberich (ots)

Am 1. Juli gegen 2 Uhr morgens kam es zu einem Einbruch in ein Büro in der Heinrich-Haanen-Straße in Lobberich. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich gewaltsam durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt. Ob etwas gestohlen wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Auf der gleichen Straße brachen ebenfalls in der Nacht zu Mittwoch Unbekannte in die Büroräume einer Kfz-Werkstatt ein. Nach ersten Feststellungen stahlen der oder die Einbrecher Bargeld. Hinweise in beiden Fällen nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /jk (527)

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