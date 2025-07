Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei Fahrzeugbrände am Donnerstag - vermutlich technischer Defekt

Kreis Viersen (ots)

Am Donnerstag gerieten zwei Fahrzeuge in Brand. Der erste Brand ereignete sich gegen 15:15 Uhr in der Bahnstraße in Willich, der zweite gegen 17:30 Uhr an der Kreuzung Schlibecker Berg/Kempener Straße. Beide Brände konnten von der jeweiligen Feuerwehr gelöscht werden. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass in beiden Fällen ein technischer Defekt ursächlich für die Feuer war. /jk (703)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell