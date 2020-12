Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Taxigast will nicht zahlen und endet heute vor dem Haftrichter

Nettetal-Breyell:Nettetal-Breyell: (ots)

Gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen der Bundespolizei ist die Festnahme eines 36-jährigen Polen am Bahnhof Breyell gelungen. Der Verdächtige wird im Laufe des Tages dem Haftrichter in Krefeld vorgeführt. Ein Taxifahrer hatte am Donnerstag gegen 18:00 Uhr die Polizei über Notruf verständigt, da ein Taxigast nicht habe zahlen wollen und es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sei. Als unsere Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hatte die Bundespolizei den Beschuldigten bereits festgenommen. Nach Schilderung des Taxifahrers habe er den Mann am Krankenhaus in Lobberich aufgenommen. Dieser wollte zu einem Bahnhof gebracht werden. Die fälligen knapp 12 Euro wollte der Mann dann aber nicht zahlen und verließ das Taxi mit genau diesen Worten. Der Taxifahrer versuchte, den Mann festzuhalten. Bei einer kleinen Rangelei habe der Mann dann versucht, ihn mit einer Glasflasche zu schlagen, so schilderte der Taxifahrer die Situation. Kollegen der Bundespolizei, die offenbar die Situation aus dem herannahenden Zug beobachtet hatten, eilten dem Taxifahrer zu Hilfe. Der 36-Jährige hatte aber offenbar die Situation immer noch nicht richtig eingeschätzt, denn er verlangte im Beisein der Einsatzkräfte mehrfach, in den Zug einzusteigen. Nebenbei sei bemerkt, dass er dafür weder über eine Fahrkarte noch über Bargeld verfügte. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass der Mann erst vor zwei Tagen aus der Haft entlassen wurde und über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt. Er war renitent und hatte über 2 Promille Alkohol im Blut. Der Verdächtige wird heute dem Haftrichter in Krefeld vorgeführt./ah (1088)

