Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Aufmerksame Zeugin verhindert Baggerdiebstahl

Nettetal (ots)

Am heutigen Montagmorgen, d. 22.04. , gegen 01.20 Uhr, meldete sich eine aufmerksame "Ohrenzeugin" bei der Leitstelle der Polizei in Viersen. Sie teilte mit, dass sie gehört habe, wie an an ihrem Haus an der Steyler Straße gerade eine größere Baustellenmaschine vorbeifahren würde, die wahrscheinlich von einer angrenzenden Baustelle stammen würde. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die eingesetzten Kräfte dann tatsächlich kurz hinter der niederländischen Grenze einen fahrenden Bagger auf einem Feldweg erkennen. Als die Einsatzfahrzeuge dann bei dem Bagger eintrafen, hatte sich kurz vorher ein mit zwei Personen besetzter dunkler Kleinwagen mit hoher Geschwindigkeit von dem Feldweg in Richtung Tegelen entfernt. Offenbar war den Täter die "Anreise" der Streifenwagen nicht entgangen, so dass die den Bagger mit noch laufendem Motor stehen liessen. Die Fahndung der niederländischen Polizei nach dem Fluchtfahrzeug verlief negativ, der Bagger wurde sichergestellt. / kj (470)

