Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Geld und Wagen weg

Gronau (ots)

Bargeld und ein Auto haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Gronau gestohlen. Die Täter hatten zunächst ein Fenster zu einem Wohnhaus an der Bahnhofstraße eingedrückt. Aus der Wohnung entwendeten sie neben Bargeld auch den Schlüssel zu einem blauen VW Passat. Das Fahrzeug mit BOR-Kennzeichen parkte am Haus. Die Diebe nutzen den Schlüssel, um auch den Wagen im Wert von ca. 400 Euro zu stehlen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell