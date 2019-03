Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Nachmeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, 11.03.2019

Offenbach (ots)

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

(aa) Wir bitten um Beachtung der beigefügten Pressemeldung.

Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt, Zweigstelle Offenbach, von Montag, 11.03.2019

Mutmaßliche Bande betrügerischer Autohändler zerschlagen - Festnahmen und Durchsuchungen an elf Objekten - Stadt und Kreis Offenbach, Hanau und Berlin

Wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Betruges nahm die Kripo Offenbach am vergangenen Mittwoch zwei von drei Tatverdächtigen im Kreis Offenbach fest. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt, Zweigstelle Offenbach führt gegen die Tatverdächtigen ein umfangreiches Ermittlungsverfahren, nachdem sich seit dem Sommer 2018 die Anzeigen gegen die Tatverdächtigen und ihren Gebrauchtwagenhandel häuften. Ihnen wird u.a. vorgeworfen in einer Vielzahl von Fällen über einschlägige Internetplattformen Gebrauchtwagengeschäfte abgeschlossen und hier mit dem Ziel der betrügerischen Erlangung von Fahrzeugen oder Anzahlungen für Fahrzeuge gehandelt zu haben. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei gehen derzeit von einem Vermögensschaden in sechsstelliger Höhe aus, vermuten jedoch noch weitere Geschädigte nicht nur in Deutschland, sondern auch im nahen Ausland.

Die großangelegte Durchsuchungsmaßnahme im Bereich Kreis Offenbach sowie in Berlin in insgesamt 11 Durchsuchungsobjekten führte zur Sicherstellung von Beweismitteln und Vermögenswerten in einer Höhe von geschätzten 100.000 Euro, darunter u.a. sieben PKW und zwei LKW.

Im Anschluss an die durchgeführten Durchsuchungen nahm die Polizei zwei der drei Tatverdächtigen fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden sie dem Haftrichter vorgeführt und befinden sich seither in Untersuchungshaft. Der dritte Tatverdächtige konnte bislang nicht festgenommen werden. Auch gegen ihn erließ das Amtsgericht Offenbach Haftbefehl.

Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei bitten mögliche weitere Geschädigte, bei ihrer zuständigen Polizeiwache Anzeige zu erstatten oder sich unter hiesiger Kripo-Hotline 069 8098-1234 zu melden.

Offenbach, 11.03.2019, Pressestelle, Andrea Ackermann

