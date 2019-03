Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Samstag, 09.03.2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Brand in Lagerhalle - Rodgau Weiskirchen

Die durch einen Zeugen festgestellte, plötzliche und enorme Rauchentwicklung in der Lagerhalle eines Landwirtschafts- und Agrardienstleistungsunternehmens in der Friedrich-Henkel-Straße, war am Freitagabend, gegen 20:30 Uhr, Anlass eines Feuerwehreinsatzes. Schnell konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr einen Brand im hinteren Bereich der Halle/Werkstatt ausmachen, der sich auch auf das Gebäudedach ausweitete aber im weiteren Verlauf wirksam bekämpft werden konnte. Das Feuer war um 22:50 Uhr gelöscht und die Brandbekämpfungsmaßnahmen beendet. Im Zuge der Brandlöschung zog sich ein Feuerwehrmann vermutlich eine Rauchgasintoxikation zu und wurde im Krankenhaus ambulant behandelt. Zur Brandursache liegen bislang keine belastbaren Erkenntnisse vor. Ein Defekt an einer der vorhandenen technischen Anlagen ist nach einer ersten Einschätzung möglich. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 50.000.- Euro geschätzt.

Bereich Main-Kinzig

Kein Beitrag

Die Autobahnpolizei berichtet:

Kein Beitrag

Offenbach am Main, 09.03.2019, Carlos Mußgang, PvD

